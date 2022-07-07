تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من مخاوف حدوث ركود اقتصادي بعد أن سجل التضخم مستويات قياسية.

وكانت أسعار الخام قد استهلت التعاملات على ارتفاع، إذ أثقلت السوق مخاوف الإمدادات العالمية الشديدة مقابل مخاوف الركود. ويتجه كلا العقدين القياسيين (برنت، غرب تكساس الوسيط) لتسجيل الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي.

فبحلول الساعة 08:11 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.32 بالمائة، ليسجل 104.32 دولارات للبرميل. كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر أوت بنحو 0.40 بالمائة، إلى 102.32 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط، قد أنهت تعاملاتها أمس الخميس، على ارتفاع بأكثر من 4 بالمائة، في محاولة لاستعادة خسائرها الكبيرة التي لحقت بها خلال الجلستين السابقتين.

تميز هذا الأسبوع بعمليات بيع حادة يوم الثلاثاء، عندما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 8 بالماء وهوى برنت 9 بالمائة، بحيث كان انخفاض برنت 10.73 دولارات هو ثالث أكبر انخفاض للعقد منذ أن بدأ التداول في عام 1988.