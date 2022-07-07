كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، أن نادي أرسنال الإنجليزي مهتم بضم اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مقابل 40 مليون أورو.

وحسب موقع "كالشيو ميركاتو" فإن مدرب النادي اللندني، مايكل أرتيتا، يسعى إلى تعزيز خط وسط "المدفعجية" تحسبا للموسم المقبل، حيث يعتبر بن ناصر أحد الأهداف الممكنة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي رغم صعوبة إقناع نادي ميلان الإيطالي بالتخلي عن صاحب 25 عاما، كونه قطعة أساسية في تشكيلة بيولي، وخاصة بعد رحيل الإيفواري فرانك كيسي نحو نادي برشلونة.

للتذكير، خاض بن ناصر تجربة قصيرة في نادي أرسنال بين سنتي 2015 و2017، قبل أن يغادر نحو الدوري الإيطالي من بوابة أمبولي ثم العملاق ميلان الذي التحق به سنة 2019 وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.