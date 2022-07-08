أدت الأمطار الفجائية التي تهاطلت بغزارة في ظرف وجيز مساء أمس الخميس بولاية النعامة وبالتحديد بلدية المشرية إلى تراكم المياه ببعض الطرقات وتضرر بعض السكنات والمحلات التي غمرتها المياه والتي تسببت في إتلاف بعض المستلزمات والأثاث ولحسن الحظ لم تلحق أضرارا كبيرة خاصة بالجهة المقابلة للطريق الوطني رقم 6 من حي لارادجي.

وبمتابعة من والي الولاية تدخل رجال الحماية المدنية وفي مقدمتهم مدير الحماية المدنية والمصالح الأمنية المشتركة إلى جانب السلطات المحلية من رئيس الدائرة ورئيس البلدية ونواب المجلس البلدي وفرع ديوان التطهير ومختلف الفاعلين قصد امتصاص المياه وتسريح البالوعات مع معاينة المكان والأضرار والتكفل بالمتضررين الذين غمرت المياه سكناتهم والاطمئنان على حالتهم.