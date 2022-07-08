تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية، من نظيره، صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، هنّأه فيها، بنجاح الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، ومجددا له تهانيه الحارة بمناسبة احتفال الجزائر وشعبها، بالذكرى الـ 60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

كما قدم أمير دولة قطر، باسمه وباسم الشعب القطري الشقيق، تهانيه الخالصة للسيد الرئيس وللشعب الجزائري، بحلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جهته، شكر رئيس الجمهورية، أخيه أمير دولة قطر، على مشاعره الصادقة والنبيلة، معربا عن امتنانه للتهنئة، ومتمنّيا له وللشعب القطري الشقيق، عيد أضحى مبارك، بمزيد من الهناء والتألّق والرفاه.