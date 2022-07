La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un dispositif sécuritaire en prévision de l'Aïd El-Adha, visant à assurer la sécurité des citoyens et des biens, a indiqué vendredi un communiqué de la DGSN.

"En prévision de la célébration de l'Aïd El-Adha, les unités de police renforcées par des patrouilles pédestres et motorisées ont été mobilisées dans les espaces et lieux publics qui enregistrent une forte affluence des citoyens durant les deux jours de l'Aïd, en vue d'assurer leur sécurité et de protéger leurs biens", a précisé la même source.

Ces unités veilleront par ailleurs à assurer la fluidité du trafic routier et à faciliter les déplacements des conducteurs à travers les axes routiers principaux et secondaires, ajoute le communiqué.

La DGSN rappelle les numéros vert "1548" et "17" mis à la disposition des citoyens pour toute information ou signalement.