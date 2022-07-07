أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مواصلة أسعار المواد الغذائية في العالم تراجعها في جوان للشهر الثالث على التوالي، مع تدني أسعار القمح لأول مرة.

وتقلص مؤشر "فاو" لأسعار المواد الغذائية الذي يرصد التطورات الشهرية لأسعار سلة من المواد الغذائية الأساسية في العالم، بنسبة 2.3 بالمائة مع تدني معظم المؤشرات المتعلقة بالحبوب والزيوت النباتية والسكر في جوان، بعدما سجل رقما قياسيا في مارس في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقلص مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب 4.1 بالمائة مع تراجع سعر القمح لأول مرة عن مستواه القياسي، لجملة أسباب، أبرزها "التوافر الموسمي بفعل المحاصيل الجديدة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وتحسن ظروف الزراعة في بعض الدول المنتجة الكبرى، وتوقعات الإنتاج الأعلى في روسيا الاتحادية".

وأوضح ماكسيمو توريرو كالن رئيس قسم الاقتصاد في المنظمة، أنه "بالرغم من تراجع مؤشر فاو لأسعار المواد الغذائية في جوان للشهر الثالث على التوالي، فهو بقي قريبا من السعر القياسي غير المسبوق الذي بلغه في مارس هذه السنة".