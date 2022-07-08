قررت السلطات الولائية في تيبازة منع جميع النشاطات داخل الفضاءات والأملاك الغابية طيلة موسم مكافحة حرائق الغابات الممتد إلى غاية نهاية شهر سبتمبر، حسب قرار أصدره الوالي أبو بكر الصديق بوستة، حسب ما علم اليوم الجمعة لدى مصالح ديوان الوالي.

ويقضي القرار الولائي الذي يدخل حيز التطبيق بدء من يوم غد السبت (عيد الأضحى) بمنع تجوال المواطنين والمركبات والدراجات وكل نشاط داخل الفضاءات الغابية من أجل التخييم أو الراحة أو الاستجمام والترفيه في إطار حماية غابات الولاية من الحرائق.

كما يمنع القرار، ركن السيارات والدراجات أو تجوال الأشخاص راجلين أو راكبين المركبات أو الدراجات داخل أو بمحاذاة الأملاك الغابية مع التأكيد على هذه التدابير التي تدخل حيز التنفيذ بدء من يوم غد السبت بمناسبة عيد الأضحى، حيث تم منع إقامة موائد شواء أو الطهي أو التجمعات داخل الأملاك الغابة، استنادا للمصادر.

وجاء أيضا في أحكام هذا القرار الولائي منع صناعة الفحم داخل الفضاءات الغابية أو بمحاذات الغابات، طيلة سريان مفعول هذه التدابير عبر جميع مناطق الولاية، حسب نفس المصدر.

ويستثني القرار الولائي المذكور، السكان المقيمين والجمعيات والمؤسسات، الحائزين على رخص استثنائية مع استخراج أيضا رخص استثنائية للمركبات أو الشاحنات في حال اقتضت الضرورة دخولها للفضاءات الغابية. كما يستثني هذا القرار "الأفراد التابعين لمختلف الهيئات والإدارات العمومية التي تتطلب الوضعيات الطارئة تواجدهم بعين المكان"، فيما يتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار لعقوبات منصوص عليها قانونا.

واستند القرار الصادر إلى التنظيمات والتشريعات المنظمة للأملاك الغابية الوطنية، بهدف حمايتها والمحافظة عليها واتخاذ تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع حرائق طوال موسم حماية الغابات من الحرائق.