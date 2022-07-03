أعلن برنامج "المرشد الثقافي"، المنظم من طرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، عن نتائج مسابقته الخاصة بالإرشاد الثقافي العربي والتي عرفت تتويج المتحف الوطني العمومي لسطيف بجائزة تكريمية اعتبارية، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للمنظمة.

وتم تكريم متحف سطيف، الذي شارك ممثلا لوزارة الثقافة والفنون، نظير عمله في "تكريس الرسالة المتحفية لدى الأطفال" من خلال تنظيمه لزيارات يومية له، وأيضا من خلال "برنامجه الحقيبة المتحفية الذي يعمل على نقل الرسالة المتحفية إلى المؤسسات التربوية والاجتماعية وغيرها وخاصة في المناطق النائية"، حسب ما صرحت به مديرة المتحف خلف الله شادية.

ويساهم المتحف الوطني العمومي لسطيف، الذي تأسس في 1985 وصار وطنيا في 1992، في تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة والتعريف بموروثها في الخارج وفتح المجال أمام الباحثين والمختصين في علم الآثار وكذا الطلبة للبحث في تاريخ الولاية.

وتتوفر هذه المؤسسة على رصيد هام ونادر من الآثار والتحف أبرزها مجموعة موقع عين بوشريط الذي يعتبر ثاني أقدم تواجد بشري في العالم، وكذا مجموعات من الفخار والفسيفساء الرومانية وأيضا الفخار الإسلامي الذي يعود أساسا للفترتين

الفاطمية والحمادية، بالإضافة لمجموعة كبيرة من العملات القديمة على غرار الرومانية والحفصية والعثمانية، وفقا للمديرة.