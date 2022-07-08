أظهرت الاختبارات الطبية للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور نتائج إيجابية لفيروس كورونا.

وقالت السكرتيرة الصحفية والمتحدثة باسم الرئيس الفلبيني، تريكسي كروز أنجلس، في تصريح للصحافة اليوم الجمعة إن الرئيس ماركوس قد ألغى اجتماعاته الشخصية حيث إنه تعافى مما وصفته بـ"ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم".

كما صرحت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجير، بأنه "سيتم عزل الرئيس لمدة 7 أيام بدء من وقت ثبوت إصابته" وأنه "سيسمح له بالعمل بعد ذلك في حال اختفت أعراض المرض".

وتعد هذه المرة هي الثانية التي يصيب فيها ماركوس، الذي أدى اليمين الدستورية في الـ30 من شهر جوان الماضي رئيسا للبلاد، بفيروس كوفيد-19.