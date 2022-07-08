قالت الشرطة اليابانية إنها تحقق في حادث إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق للبلاد شينزو آبي و أسفر عن وفاته، الذي وقع في وقت سابق اليوم الجمعة، باعتبارها قضية قتل.

و أضافت شرطة مدينة نارا (غرب البلاد) التي وقع بها الحادث أن المشتبه في ارتكابه الجريمة اعترف بإطلاقه النار على رئيس الوزراء السابق، ولفتت إلى أن المشتبه به الذي يدعى ياماجامي تيتسويا و يبلغ من العمر 41 عاما، "يحمل الكراهية لجماعة بعينها ويعتقد أن آبي على صلة بها"، فيما لم تشر إلى مزيد من التفاصيل بشأن تلك الجماعة.

و أشارت الشرطة إلى أن 90 محققا تم إلزامهم بهذه القضي، كاشفة عن أنها فتشت شقة المشتبه به في الساعة الـ5:17 مساء (بالتوقيت المحلي للبلاد) وأنها صادرت عناصر تشبه مسدس يدوي الصنع خلال عملية المداهمة.