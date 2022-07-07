من المرتقب أن يزور رئيس الكاف باتريس موتسيبي الجزائر، الأسبوع المقبل، لمعاينة منشآت منافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستحتضنها الجزائر مطلع العام المقبل،حسبما كشف عنه اليوم الجمعة، الرئيس الجديد للإتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف.

وقال زفيزف في حوار خاص للقناة الإذاعية الأولى، بأنّه تلقى إتصالًا من مسؤولي الكاف لتهنئته بعد إنتخابه أمس الخميس كرئيس جديد للفاف.

وحول إمكانية تقديم الجزائر لترشحها لإستضافة كان 2025 لتعويض غينيا في حال سحب الكاف التنظيم منها قال زفيزف: " أن الأمور سابقة لأوانها و الجزائر رائدة في مجال الأخلاقيات الرياضيّة، لكن في حال سحب التنظيم من غينيا سنقترح تقديم ملف الترشح بالتنسيق مع السلطات العليا للبلاد".

وفيما يخص تجديد عقد الناخب الوطني جمال بلماضي، قال زفيزف أن تجديد عقد بلماضي غير مطروح لأنه في بيته و بلده و جاء من أجل مشروع رياضي". وأضاف: " بلماضي لم يطالب يوما بمزايا مادية سواء مع زطشي أو عمارة بل الفاف هي من تقيمه ".