تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، هنأه من خلالها بحلول عيد الأضحى، مجددا له، بالمناسبة تهانيه بنجاح الاحتفالات المخلدة لستينية استرجاع السيادة الوطنية، وفقا لما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى، اليوم, رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مكالمة هاتفية، خالص التهاني والتبريكات من أخيه السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري، دوام الخير والعافية".

كما جدد محمود عباس، للرئيس, تهانيه بنجاح الاحتفالات الكبيرة المخلدة لستينية استرجاع السيادة الوطنية، فيما أعرب الرئيس تبون, من جانبه، عن "الشكر والامتنان لرئيس دولة فلسطين، على التهنئة الكريمة، متمنيا له وللشعب الفلسطيني، كل الازدهار والرخاء".

بدوره، "شكر رئيس الجمهورية، أخيه رئيس دولة فلسطين، لدوره البارز في مساعي الجزائر لتوحيد الصف الفلسطيني، ترقبا لانعقاد مؤتمر جامع لمنظمة التحرير الفلسطينية بالجزائر"، مثلما أورده بيان رئاسة الجمهورية.