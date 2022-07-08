هلك بعد ظهر اليوم الجمعة شاب في العشرينيات من العمر و جرح آخر إثر اصطدام دراجة نارية بمركبة سياحية على مستوى حي أولاد بوالنار بالمدخل الغربي لمدينة جيجل، حسب ما علمته وأج من خلية الإعلام و الاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة الرابعة زوالا لأجل حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 43 إثر اصطدام "عنيف" بين دراجة نارية و مركبة سياحية.

و أضاف بأن الحادث الذي وقع بالمدخل الغربي لمدينة جيجل على مستوى حي أولاد بوالنار خلف هلاك سائق الدراجة البالغ من العمر 26 سنة بعين المكان في حين تعرض شخص آخر لإصابات متعددة

وتم نقل جثة الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحيى في حين فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث، حسب ما تمت الإشارة إليه.