أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الجمعة، مشاركة أكثر من 1900 رياضي ورياضية من 192 بلدا من بينها الجزائر في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم المقررة على ملعب "هايوارد فيلد" في مدينة يوجين الأمريكية في الفترة بين 15 و24 جويلية الحالي.

و ستكون الجزائر ممثلة بثمانية رياضيين وأوضح الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في بيان، أنه من بين 43 متوجا ومتوجة في النسخة السابعة عشرة في الدوحة عام 2019، سيدافع 37 منهم عن ألقابهم في هذه البطولة، وأن 42 بطلا وبطلة في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي سيتنافسون على اللقب العالمي

يذكر أن الدوحةكانت قد استضافت في عام 2019 النسخة السابعة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى، وسط مشاركة غير مسبوقة بلغت ألفي رياضي ورياضية، مثلوا 209 دولة.