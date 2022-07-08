أعلنت مديريات الشؤون الدينية عبر الوطن عن وقت آداء صلاة عيد الأضحى المبارك غدا السبت وأعلنت مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر العاصمة، أن صلاة العيد ستكون على 6:45 د عبر جميع مساجد الولاية.

و أشارت مديرية الشؤون الدينية لولاية سطيف أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون في حدود الساعة 06:30 عبر مساجد الولاية.

اما مديريات الشؤون الدينية لولايات بومرداس، المدية، عين صالح، تيزي وزو. بالإضافة إلى عنابة، الشلف وغليزان، فقد أعلنت أن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون على الساعة السادسة والنصف.

و في بجاية ستكون صلاة عيد الأضحى المبارك على الساعة 6:15 سا. وبولاية وهران فإن صلاة العيد ستكون على 6:40 د