لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم و اعتبر عشرات آخرون في عداد المفقودين أمس الجمعة، إثر انهيار ثلجي بولاية جامو وكشمير شمال الهند.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤولين حكوميين قولهم "إن الانهيار الثلجي وقع قرب الكهف المقدس في ضريح (أمارنات) جنوب كشمير في جبال الهيمالايا، حيث طمر الانهيار 25 خيمة وثلاثة مطابخ مجتمعية أقيمت للحجاج الهندوسيين".

وذكر المسؤولون أن فريقا مشتركا من القوات المعنية بجهود الاغاثة بدأ عمليات البحث والإنقاذ بعد الانهيار وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وأعلن وزير الداخلية المركزي أميت شاه، أن قوات الاستجابة للكوارث الوطنية وقوات الامن الحدودية والجيش والشرطة والسلطات المحلية تواصل عمليات البحث والانقاذ.

ويقوم آلاف الهندوسيين بزيارة معبد (أمارنات) كل سنة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت السلطات قد علقت الزيارة لأيام بسبب سوء الاحوال الجوية بعد انطلاقها في 30 يونيو المنصرم قبل أن تسمح بها مجددا , علما أنها كانت ممنوعة لسنتين بسبب جائحة (كورونا).