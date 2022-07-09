أدى أول وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات داخل المسجد الحرام، قامت بتجهيزها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان جموع ضيوف الرحمن قد توافدوا منذ فجر اليوم لرمي جمرة العقبة في مشعر منى بسبع حصيات .

وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن ضيوف الرحمن تناسقوا في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج و حسب الوكالة.