سجلت مصالح أمن سيدي لخضر بمستغانم، نهاية الاسبوع الجاري، محاولة انتحار امرأة بقطع يدها بآلة حادة، بمقر دائرة سيدي لخضر بعد إقصائها من قائمة 190 مسكن اجتماعي من طرف لجنة الدائرة رغم ورود اسمها في القائمة الأولى المنشورة في 12 جوان الماضي.

ولا تزال الضحية لحد الساعة تحت الرقابة الطبية في المستشفى.

و لقد حال تدخل مصالح الحماية المدنية بسرعة ونقلها نحو مصلحة الاستعجالات الطبية، دون وفاة الضحية وهي أم مطلقة في عقدها الثالث لديها أولاد، و جدت نفسها أمام طريق مسدود بعد سماعها بحذف اسمها من القائمة الأولية بعد فترة طويل من الانتظار، لإيجاد سقف يحمي عائلتها الصغيرة من التشرد و الشارع.

وهي الوضعية التي راعتها لجنة البلدية التي تعرف الحالة الاجتماعية للضحية وأدرجت اسمها في القائمة الأولية بعد دراسة الملفات.

كما ضمت القائمة حالات اجتماعية أخرى على غرار امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة عمرها 42 سنة، ملفها يعود لسنة 2007 و هي عزباء و دون دخل مالي و مقيمة في بيت العائلة و هو ملك لأكثر من 12 ورثة، لكن لجنة الدائرة قامت بحذف اسمها من القائمة الأولية دون تبرير.