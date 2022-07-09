أفاد بيان لوزارة الخارجي، صادر اليوم، تعرض سائقي شاحنات جزائريين لهجوم مسلح نفذته مجموعة مكونة من أربعة أفراد على متن دراجات نارية في ضواحي مدينة غاو في مالي.

وحسب نفس المصدر، فان الهجوم وقع على الساعة الثانية من صباح اليوم.

وكشفت وزارة الشؤون الخارجية، أن الاعتداء أسفر عن إصابة ثلاثة من السائقين أحدهم في حالة خطرة.

كما أوضح بيان الخارجية الجزائري أن أحد المصابين خرج من المستشفى بينما يتواجد الآخران تحت إشراف طبي.

وكانت القافلة التجارية التي تعرضت للاعتداء تتكون من 7 شاحنات استأجرتها شركة جزائرية لنقل البضائع.