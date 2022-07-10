أكد وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أمس السبت من تيبازة أن الوضعية الوبائية المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا في الجزائر "مستقرة" إلا أن تجنيد الأطقم الصحية يبقى قائما لمواجهة أي مستجدات.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي ختاما لزيارة قام بها إلى ثلاث مؤسسات استشفائية بمدينة تيبازة للتعبير عن تضامنه مع الأطقم الطبية المناوبة بمناسبة عيد الأضحى، أن "الوضعية الوبائية مستقرة و لا تستدعي القلق"، إلا أن قطاعه يبقى "مجندا و على استعداد متواصل لمواجهة أي مستجدات"، مشددا في هذا الشأن أن الأطقم الطبية اكتسبت تجربة ثرية و جديرة بالاهتمام في مواجهتها لانتشار فيروس كورونا.

وقال بن بوزيد أن الجزائر تمكنت بفضل عديد الإجراءات والتدابير المتخذة من كبح انتشار هذا الفيروس نسبيا ولم تسجل خسائر كبيرة مقارنة بدول أخرى سيما منها الدول المتقدمة.