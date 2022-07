Les services météorologiques prévoient ce dimanche, des vents forts et des vents de sable dans plusieurs wilayas du Sud.

Le bulletin classé jaune, précise que les vents forts et les vents de sable affecteront les wilayas d’Adrar, Ouargla, In Salah et El Ménia de 6 h à aujourd’hui jusqu’au lever du jour lundi.