لقي تسعة (9) أشخاص حتفهم وأصيب 533 آخرون في عدة حوادث مرور وقعت عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ72 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الأحد مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك تسجيل وفاة 5 أشخاص وإصابة 96 آخرين بجروح متفاوتة, مشيرا الى الحوادث للمميتة سجلت بكل من ولايات بومرداس, الجزائر العاصمة, وهران وعين الدفلى.

كما سجل خلال نفس الفترة تدخل جهاز حراسة الشواطئ لانتشال جثث 4 أشخاص لقوا حتفهم غرقا, ثلاثة منهم في البحر بكل من شاطئ استديا الصخري وشاطئ المقطع ببلدية فرناكة (مستغانم) وشاطئ القادوس ببلدية هراوة (الجزائر), فيما توفي الشخص الرابع ببركة مائية بدوار القابلية, بلدية العطاف (عين الدفلى).

من جهة أخرى, تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية لإخماد 91 حريقا من الغطاء النباتي أدى الى اتلاف 4 هكتارات من الغابات و 21 هكتار من الأحراش.