فساد: مصادرة مصنع "كاستيل" للحديد بالمسيلة

أدانت محكمة سيدي امحمد، بحر الأسبوع الماضي، رجال أعمال بتهم فساد مع مصادرة مصنع للحديد بولاية المسيلة.

نظر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد في قضية مصنع الحديد "كاستيل" الواقع بولاية المسيلة، وعلى ضوء ما ورد في ملف تحقيق الضبطية القضائية، تقرر ادانة الاخوة عيسو (أيوب، حمزة، عبد الكريم) بـ 15 سنة سجنا نافذة مع تأييد أمر القبض الدولي ضدهم، للاشارة فان الاخوة كانوا أيضا ملاك لقناة "الجزائرية وان"، ووجهت لهم في هذه القضية تهمة تبييض أموال من عائدات نشاطات اجرامية.

كما قرر هيئة المحكمة تسليط غرامة قدرها 32 مليون دينار مع مصادرة المصنع لصالح الدولة.