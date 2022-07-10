شهد حي اولاد بوشية الواقع بالمخرج الشرقي لمدينة البويرة حادثة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، توفي متأثرا بطلقة بارود تلقاها على يد أخيه الأكبر منه سنا.

الحادثة التي اهتز لها سكان حي أولاد بوشية على وجه الخصوص وسكان بلدية البويرة على وجه العام وقعت منتصف نهار اليوم بالقرب من المنزل العائلي بالحي المذكور بالبويرة، حيث تحدثت مصادر مطلعة عن وقوع شجار بين الضحية والجاني قبل لجوء هذا الأخير إلى إخراج بندقية الصيد التي كانت بحوزته، موجها طلقة للضحية "اخيه "على مستوى جسمه مما أدى إلى وفاته بعد تحويله الى مستشفى محمد بوضياف بالمدينة .

وتدخلت مصالح الامن المختصة وقامت بتوقيف الجاني وحجز الأداة المستعملة مع قيامها باستكمال التحقيق لتحديد الأسباب التي جرت وقائعها مع ثاني ايام عيد الاضحى .