تمكنت فرقة الدرك الوطني لأولاد سيدي الميهوب بغليزان من إيقاف سيارة نفعية بالطريق السيار بالقرب من بلدية وادي أرهيو، كان على متنها 7023 قرص مهلوس،كما تم حجز مبالغ مالية وهواتف نقالة،وبالمقابل تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية غليزان في عمليتين متفرقتين من توقيف 03 أشخاص من بينهم فتاة وحجز 334 قرص مهلوس من نوع (بريقابالين ) كانت موجهة للترويج.

العمليتان تمت على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة والتي تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب.وبعد التنسيق مع النيابة المحلية تم ضبط داخل مساكنهم على 334 قرص من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.وقد قدم المروجون أمام العدالة.