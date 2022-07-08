كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان لها هذا الأحد، أن نسبة المداومة في ثاني يوم من أيام العيد الأصحى بلغت 99.97% من مجموع 49693 متعامل إقتصادي مُسخر في مختلف المجالات.

وجاءت نسب المداومة على مستوى المديريات الجهوية التجارية كمايلي :

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية الجزائر 99.89%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية سطيف 99.96%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية عنابة 100%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية باتنة 99.95%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية بشار 100%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية وهران 100%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية البليدة 100%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية ورقلة 100%

المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات ناحية سعيدة 99.97%.