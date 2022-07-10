تسبب مساء اليوم حدوث تسرب على مستوى قناة الجر قطر 1200مم التابعة لنظام كدية اسردون بمنطقة واد الاربعاء ببلدية القلب الكبير شرق المدية في تذبذب لتزويد عدة بلديات التي تتزود من مياه سد كدية اسردون بالبويرة ، وفي بيان لها تعلم الجزائرية للمياه وحدة المدية زبائنها بالبلديات المعنية انها ستعرف تذبذب طفيف في عملية التزود بالمياه الصالحة للشرب حسب النظام المعمول به.

كما تطمئن المؤسسة ان عودة الامور إلى طبيعتها ستكون تدريجيا بعد الانتهاء من الأشغال و عودة عملية الضخ من جديد .

واعتذرت الجزائرية للمياه على كل ازعاج قد يسببه هذا التذبذب الخارج عن ارادتها و تبقى على اتم الاستعداد للاجابة على اي تساؤلات مطروحة خدمة للزبائن و المؤسسة يضيف البيان.