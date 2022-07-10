كشف جهيد موس والي ولاية المدية خلال استعراض لوضعية مختلف البرامج السكنية انه سيتم توزيع في غضون العام الجاري 10 آلاف حصة سكنية منها 6382 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي الايجاري.فيما بلغ تعداد السكنات الموزعة سنة 2022 الى حد الان حوالي 369 وحدة سكنية والعملية متواصلة الى حين استكمال العملية.

وأوضحت وضعية في الاجتماع المنعقد مؤخرا حول وضعية سير مختلف البرامج السكنية في صيغ التساهمي والترقوي المدعم حيث بلغ تعداد الحصة 5821 وحدة سكنية منها 7180 وحدة سكنية منتهية و1960 جارية.

اما فيما يتعلق بملف التجزئات الاجتماعية التي تم اعادة بعثها لامتصاص الضغط المسجل على مستوى طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي حيث بلغ عدد الحصص 2570 حصة، تم توزيعها على على 12 بلدية ،حيث دعا في هذا الاطار المسؤول الاول على الجهاز التنفيذي لإعادة بعث ملف التجزئات الاجتماعية على صعيد البلديات.الذي شهد انتعاشا نوعيا و كان محور جدول أعمال اجتماعات دوريه لمتابعة سيرورة الملف والإجراءات المتخدة على صعيده.

وتجدر الاشارة انه تم توزيع خلال الاحتفالات المخلدة لستينية عيدي الاستقلال والشباب 2731 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 819 سكن عمومي ايجاري و500 تجزئة اجتماعية الى جانب مئات السكنات في صيغ الريفي والبيع بالإيجار وغيرها في الوقت الذي شهدت فيه السنة الفارطة توزيع حوالي 11 الف حصة سكنية منها 5913 وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري.