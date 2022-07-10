لقي 4 أشخاص حتفهم غرقا في الشواطئ، خلال 72 ساعة الماضية، وفق ما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصادر أنه تم انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 24 سنة متوفي غرقا بشاطى استديا صخري ممنوع للسباحة ببلدية استديا ، وكذا انتشال شاب جثة يبلغ من العمر 24 سنة متوفي غرقا بشاطى المقطع محروس (خارج أوقات عمل الجهاز) بلدية فرناكة ، أما الضحية الثالثة، 23 سنة، فقد توفي في ولاية الجزائر بشاطى القادوس مسموح للسباحة بلدية هراوة ، بينما لقي طفل حتفه بولاية عين الدفلى يبلغ من العمر 07 سنوات متوفي غرقا ببركة مائية بدوار القابلية بلدية العطاف.

جميع الضحايا تم انتشالهم من قبل مصالح الحماية المدنية و كذا تحويلهم الى المؤسسات الاستشفائية المحلية.