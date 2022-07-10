من المرتقب أن يكون الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 بين 12 و15 جويلية كأقصى تقدير، وذلك بعد تقديم قرص النتائج بثلاث أيام قبل الموعد الرسمي، فيما سيكون موعد انطلاق التسجيلات الجامعية في 21 جويلية الجاري.

وبعد الانتهاء من عملية التصحيح بمختلف مراحله من تصحيح أول، ثاني ثم ثالث، دخل القائمون على العملية في مرحلة إرسال محاضر النقاط إلى مركز صب النقاط ، وهي العملية التي لا تستغرق أكثر من أربع أيام، ومن خلال هذه المؤشرات يتوقع أن تنشر النتائج يوم 12 جويلية وقد تمتد إلى 15 جويلية في حال التأخر.