تشهد جزيرة سيلان، التي تحول اسمها لاحقا إلى سريلانكا، احتجاجات عارمة ضد الرئيس غوتابايا راجاباكسا الفار من منصبه، حيث تمكن المحتجون من اقتحام القصر الرئاسي.

وقد تدفق آلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى المجمع الرئاسي الضخم ويتنظرون دورهم للجلوس على كرسي الرئيس في الطابق العلوي، في حين يلهو أطفال وذووهم على البيانو الكبير في الطابق السفلي.

أما في حديقة القصر التي تحمل تسمية "غوردن غاردن"، فقد تناولت عائلات وجبة الغداء، فيما تأمل رهبان بوذيون حليقو الرأس الأرضية الرخامية ونظام التكييف المركزي.

كما استمتع آخرون بحمام سباحة بارد أو اختاروا الخلود للنوم في حدائق القصر الممتدة أو على إحدى أرائكه الأنيقة.

وتعيش جزيرة سريلانكا، الواقعة في شمال المحيط الهندي جنوب شبه القارة الهندية في جنوب آسيا، على مدى عقود حروبا واضطرابات سياسية وعرقية ودينية، فمنذ إعلانها جمهورية عام 1972 عاشت حربا أهلية واضطرابات كثيرة لم تنتهِ حتى عام 2009.