خلف حادثا مرور وقعا مساء أمس بولايتي بجاية وبرج بوعريريج وفاة أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن حادث برج بوعريريج وقع بالطريق الوطني رقم 103 في شطره الرابط بين بلديتي رأس الوادي وتكستار وبالضبط على مستوى قرية الخبابة التابعة إقليميا لبلدية تكستار. مخلفا وفاة شخصين في عين المكان وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم وتحويلهم إلى أقرب مؤسسة صحية بالمنطقة.

من جهتهم فتح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتكستار تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت.

أما حادث بجاية الناجم عن اصطدام تسلسلي بين ثلاث مركبات فقد وقع بالطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية والبويرة وبالضبط على مستوى قرية أبادو ببلدية فناية الماتن، وخلف هو الآخر وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت صفحة "بجاية كن المراقب" إن ضحايا الحادث هما رجل وزوجته والمصابين بجروح هم ثلاثة من أبنائهما، حيث تدخلت إسعافات الحماية المدنية لنقل الجرحى مع المتوفيين إلى مستشفى بجاية، بينما فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات هذا الحادث المروري المروع