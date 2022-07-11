أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن قائمة نهائية من 10 لاعبين مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي سنة 2022.

وبدون مفاجأة سيتنافس على الجائزة الثلاثي الأفضل في القارة خلال السنوات الأخيرة، السنغالي ساديو ماني، المصري محمد صلاح والدولي الجزائري رياض محرز.

ويبدو أن الكفة تميل إلى المنتقل حديثا إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني، سايدو ماني، بعدما قاد منتخب بلاده، السنغال، إلى التتويج بأول لقب إفريقي بداية السنة الحالية، غير أن المنافسة ستكون شديدة مع الثنائي محرز وصلاح اللذين أنهيا الموسم أحسن هدافين لأقوى ناديين في إنجلترا حاليا، مانشستر سيتي وليفربول.

وضمت القائمة أيضا المغربي أشرف حكيمي، الإيفواري سيباستيان هالر، الغيني نابي كايتا، السنغاليين خاليدو كوليبالي وإيدوارد ميندي، الكاميرونيين ايكومبي وأبو بكر.

وسيقام حفل "الكاف" السنوي لتوزيع الجوائز في مدينة الرباط المغربية في 21 جويلية الحالي.