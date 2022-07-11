توفي مساء أمس الأحد طفل يبلغ من العمر تسع سنوات غرقا بشاطئ المساعدية غير محروس التابع إقليميا لبلدية المرسى في ولاية الشلف.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، إن غطاسيها تمكنوا مساء هذا الأحد في حدود الساعة الثامنة (20:00) من انتشال جثة عريق من شاطئ المساعدية ببلدية المرسى وتحويلها إلى العيادة المتعددة الخدمات بذات البلدية.

وأضاف المصدر ذاته إن الطفل الضحية اختفى عن الأنظار في حدود الساعة السادسة مساء وخمسا وخمسين دقيقة (18:55) وهو التوقيت الذي انطلقت فيه عملية البحث عنه من طرف فرق الغطس للحماية المدنية بحضور مصالح الدرك الوطني ليتم العثور عليه غريقا في البحر وانتشال جثته.

وأشارت خلية الإعلام والاتصال إلى إن الطفل الغريق ينحدر من بلدية موصدق وكان برفقة ابيه خلال هذه الحادثة.