قتل خمسة مدنيين خلال هجوم شنه مسلحون على مفرزة عسكرية في بارسالوغو في شمال بوركينا فاسو الأحد، بحسب ما أعلن الجيش.

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان لها إنه "صباح الأحد، دارت معارك بين عناصر مفرزة بارسالوغو العسكرية ومجموعة إرهابية مسلحة هاجمت مقر المفرزة".

وأضاف أنه بموازاة الهجوم على مقر المفرزة "كانت مجموعة إرهابية أخرى تشن هجوما على مدنيين" في المنطقة نفسها.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل "خمسة مدنيين بينهم طفل" وسقوط "ثمانية جرحى عسكريين تم إجلاؤهم لتلقي العلاج".

وأوضح الجيش أنه تم على الإثر تنفيذ عمليات جوية وبرية لتعقب المهاجمين، مشيرا إلى أن "ضربات جوية استهدفت مجموعات من المهاجمين كانت تحاول الانسحاب إلى قاعدة إرهابية تقع في بانغميوغو بالقرب من بارسالوغو".

وأكد البيان "تحييد عدد من الإرهابيين"، من دون أن يحدد عددهم، كما أكد "تدمير القاعدة اللوجستية" التي كانت الجهاديون يحاولون الانسحاب إليها.