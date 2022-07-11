اضطرت مصالح القنصلية الفرنسية بوهران إلى إلغاء الاحتفالات بمناسبة 14جويلية بسبب تسجيل إصابة 50 بالمائة من عمال القنصلية بفيروس "كوفيد-19" بعد ظهور بؤرة إصابة بالجائحة في 7 جويلية الماضي، حسب ما أكده مصدر من أمانة القنصلية لـ " الخبر".

وأفاد نفس المصدر أن حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" طفيفة، لكن مصالح القنصلية تحت إشراف القنصل العام أليكسيس اندريس فضلت إلغاء الاحتفالات التي كانت مقررة يوم الخميس على الساعة السادسة والنصف مساء بمقر القنصلية في 1 شارع عيمور إبراهيم بوسط المدينة، حسب بيان مؤرخ في 10 جويلية.

للتذكير سجلت محافظة ألعاب البحر الأبيض المتوسط حالات إصابة بـ "كوفيد 19" وسط فريق كرة اليد رجال السلوفيني المقيم بمستغانم مما أدى إلى إعلان انسحاب الفريق من المنافسة الرسمية وعدم مواجهة الفريق المصري. ولقد أرجع بودعة نصر الدين مدير الصحة بوهران في تصريح لـ "الخبر" ظهور حالات الإصابة إلى عدم احترام البعض لبرتوكول الوقاية المنصوص عليه.