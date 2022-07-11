حظي المصارع، أيوب حلاسة، باستقبال الأبطال لدى وصوله، صبيحة اليوم، إلى مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة.

وهتف العشرات من الأشخاص باسم المصارع الشاب في الكاراتي دو، الذي توج بالميدالية الذهبية لوزن (60 كلغ) في الألعاب العالمية في نسختها الحادية عشرة الجارية من 8 إلى 17 جويلية بمدينة بيرمنغام الأمريكية.

وعبر حلاسة عن سعادته لهذا الاستقبال المميز مضيفا أن الإنجاز "التاريخي" المحقق سيكون بداية للكارتي الجزائري من أجل المنافسة على الألقاب العالمية.

وكان الشاب حلاسة، البالغ من العمر 18 سنة والذي يشرف على تدريبه محمد عبد الرجال جودة، قد تغلب في المنازلة النهائية على البرازيلي سانتوس (36 سنة) المتوج بلقب بطل العالم أربع مرات.

وتجري الألعاب العالمية التي انطلقت عام 1981 كل أربع سنوات وتخص الرياضات غير الأولمبية حيث تعتبر التظاهرة الثانية بعد الألعاب الأولمبية.

وتجتاز رياضة الكاراتي الجزائرية فترة جيدة بعد تألقها في النسخة الـ 19 للألعاب المتوسطية بوهران وحصولها على ست ميداليات (4 ذهبيات وفضيتان).