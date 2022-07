Le responsable de la société chargée de la préparation et le traitement de l'appel d'offres relatif à ce projet, a précisé que "c'est la centrale de Beni Ounif à Béchar, d'une capacité de 30 MW, qui pourrait réussir à produire les premiers kilowattheures solaires du projet Solar 1000 MW, vers la fin de l'année 2023 ou au plus tard en début de 2024".

L'électricité produite sera "exclusivement et entièrement" vendue à Sonelgaz, sur une période de 25 ans, ce qui fait partie des garanties demandées par les investisseurs, à savoir la signature des contrats de vente directe d'électricité (Power purshase agreements, PPA), a-t-il expliqué.

L'appel d'offres pour la réalisation de Solar 1000 MW a été lancé fin décembre dernier par le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables.

Ce projet consiste en la constitution de Sociétés de Projet (SPV) chargées de réaliser un projet de centrales solaires photovoltaïques d'une capacité totale de 1.000 MW, réparties sur le territoire national, en lots de 50 à 300 MW chacune.

Il s'inscrit dans le cadre de la réalisation du programme nationale des énergies renouvelables qui ambitionne à installer 15.000 MW de sources renouvelables d'ici 2035.

"Shaems" avait annoncé mi-juin dernier la prorogation du délai de remise des offres et le report de l'ouverture des plis prévue initialement le 30 avril 2022.

Le directeur général de Shaems a justifié ce report par une demande formulée par "la totalité des investisseurs locaux et internationaux", estimant qu'il permettra d'avoir "plus de 40 investisseurs en course" créant, ainsi, une concurrence qui "va tirer le tarif vers le bas".