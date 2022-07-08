انخفضت أسعار النفط، في بداية تعاملات اليوم الإثنين، في مستهل تداولات الأسبوع، بنحو 1.15 بالمائة، وسط مخاوف من تراجع الطلب بسبب الإغلاق المحتمل مجددًا في الصين بسبب فيروس كورونا.

وما زالت المخاوف بشأن الركود وعودة تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة، تلقي بظلال قاتمة على الأسعار، بسبب المخاوف من إغلاق وشيك يتزامن مع كساد اقتصادي، سيؤثر بدوره في الطلب على النفط.

وحسب وكالة "رويترز" فقد تأثرت أسعار النفط بإعلان الصين اكتشاف أول حالة من المتحور "أوميكرون" سريع التفشي في شنغهاي، التي تتمركز فيها الصناعات العالمية الكبرى، حيث قفز عدد الحالات الجديدة إلى نحو 63 حالة، ارتفاعًا من 52 حالة أمس الأحد 10 جويلية. وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبربنسبة 1.2 بالمائة، مسجلًا 105.73 دولارًا، في الساعة 9.00 صباحًا بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أوت بنسبة 1.7 بالمائة، إلى 103.01 دولارًا، لتتقلص مكاسبه بنسبة 2 بالمائة عن يوم الجمعة الماضي. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، الخميس الماضي، على ارتفاع بأكثر من 4 بالمائة، لاستعادة خسائر كبيرة شهدتها خلال الأيام السابقة في منتصف الأسبوع.