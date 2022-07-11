التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الاثنين بالطارف نظيره التونسي، توفيق شرف الدين، في إطار التحضيرات الجارية لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين أمام المسافرين بداية من 15 جويلية الجاري.

وتم اللقاء بالمركز الحدودي بأم الطبول أين تم الوقوف على التحضيرات المتعلقة بإعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس تطبيقا للقرار المشترك لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد.

وقد حضر اللقاء ولاة الجمهورية بالولايات الحدودية مع تونس وهي الطارف، تبسة، سوق أهراس، والوادي، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي.

و كان الرئيس تبون قد أعلن الأسبوع الماضي في قرار مشترك مع نظيره التونسي عن إعادة فتح الحدود البرية للسيارات الخاصة والمسافرين مع الشقيقة تونس وذلك ابتداء من 15 جويلية الجاري.

للإشارة، فإن الحدود الجزائرية-التونسية كانت مفتوحة أمام حركة نقل البضائع.