يخطط الاتحاد الجزائري لألعاب القوى لتنظيم ملتقى دولي رفيع المستوى بملعب المركب الأولمبي الجديد لوهران ''ميلود هدفي''، وفق ما علم اليوم الإثنين من هذه الهيئة الرياضية.

وأوضح المصدر نفسه، إن مسؤولي الاتحاد سيشرعون قريبا في القيام بالإجراءات اللازمة تجاه الجهات المعنية لتجسيد هذا المشروع الذي يأملون في برمجته خلال صيف عام 2023.

وحفز النجاح الباهر الذي شهدته فعاليات ألعاب القوى في الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي اختتمت الأربعاء الماضي في وهران، الاتحاد الجزائري لأم الرياضات، بقيادة رئيسه ياسين لوعيل، على التفكير في تنظيم منافسة عالمية في ألعاب القوى، مستفيدا من المنشأة الرياضية الجديدة على مستوى عاصمة الغرب الجزائري سيما وأنها تستجيب لكافة المقاييس الدولية والعصرية، كما أشير إليه.

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لألعاب القوى، الذي شغل منصب نائب رئيس الوفد الجزائري خلال الألعاب المتوسطية، قد أشاد كثيرا في تصريحاته للصحافة على هامش مسابقات ألعاب القوى، بالمركب الرياضي الجديد بوهران ومضماره لألعاب القوى الحديث الذي يساعد الرياضيين على تحقيق أفضل أداء.

تجدر الإشارة إلى أن مركب'' ميلود هدفي'' يستعد لتجديد العهد بسرعة مع المنافسة الدولية في غضون أيام قليلة، حيث سيستضيف مسبحه الأولمبي النسخة الخامسة من البطولة العربية للسباحة المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 24 جويلية الجاري.