تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر بالرغاية من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار قصد المتاجرة بالمؤثرات العقلية، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر، أن مصالح الأمن الحضري السابع بالرغاية بأمن المقاطعة الإدارية بالرويبة عالجت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا قضية تخص تكوين جمعية أشرار قصد المتاجرة بالمؤثرات العقلية، أوقف على إثرها ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، ينحدرون من ولاية الجزائر، مسبوقين قضائيا.

ومكنت العملية --يضيف البيان-- من ضبط وحجز 2707 قرص من المؤثرات العقلية، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية بقيمة 78.500 دج ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدر بـ 350 أورو وثلاثة هواتف نقالة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.