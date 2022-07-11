رمى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين، ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن حركة الحجاج نحو منشأة الجمرات اتسمت بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن سكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل مغادرته.

وفي سياق متصل، استأنفت منطقة المدينة المنورة أعمالها التشغيلية للموسم الثاني من الحج للخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن الذين يبدأ توافدهم على المدينة المنورة بدء من اليوم بعد أدائهم مناسك الحج.