تسببت النيران التي اندلعت ،زوال اليوم، بغابات تكجدة 2 ٫ بشرق مقر ولاية البويرة في إتلاف 1.5 هكتار من الغطاء النباتي" اشجار البلوط . اشجار"

وحسب ما ورد " الخبر" من مديرية الحماية المدنية فان حجم الخسائر نتيجة اندلاع الحريق قارب الهكتارين ، وأضاف انه فور اندلاع الحريق هبت مختلف الفرق مدعمة بالرتل المتنقل في محاولة إطفاء الحريق الذي يبقى يحتمل اعادة اشتعاله و زحفه نحو مناطق ذات كثافة غابية عالية.

وأكد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية، أنه تم تجنيد كل الاعوان لمكافحة الحرائق ومع ضمان تدخل اعوان الوحدة الرئيسية، والرتل المتنقل.