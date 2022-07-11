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البويرة : حريق يتلف 1.5 هكتار بغابات تكجدة 2

مجتمع
11 جولية 2022 ()
البويرة: سمير قميري
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تسببت النيران التي اندلعت ،زوال اليوم، بغابات تكجدة 2 ٫ بشرق مقر ولاية البويرة في إتلاف 1.5 هكتار من الغطاء النباتي" اشجار البلوط . اشجار"

وحسب ما ورد " الخبر" من مديرية الحماية المدنية فان حجم الخسائر نتيجة اندلاع الحريق قارب الهكتارين ، وأضاف انه فور اندلاع الحريق هبت مختلف الفرق مدعمة بالرتل المتنقل في محاولة إطفاء الحريق الذي يبقى يحتمل اعادة اشتعاله و زحفه نحو مناطق ذات كثافة غابية عالية.

وأكد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية، أنه تم تجنيد كل الاعوان لمكافحة الحرائق ومع ضمان تدخل اعوان الوحدة الرئيسية، والرتل المتنقل.

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