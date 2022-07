Sans surprise, trois des meilleurs joueurs du continent des dernières années se disputeront le prix, le Sénégalais Sadio Mané, l’égyptien Mohamed Salah et l’algérien algérien Ryad Mahrez.

La balance semble cependant pencher en faveur de Mané, qui a mené son pays, le Sénégal, à un premier titre africain au début de l’année en cours, mais la compétition sera intense avec Mahrez et Salah, qui ont terminé la saison en tant que meilleurs buteurs pour les deux clubs les plus puissants d’Angleterre actuellement, Manchester City et Liverpool.