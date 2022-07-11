تمكنت قوات المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، اليوم الإثنين، من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

و تم في هذه العملية توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، وحجز 74672 قرص مهلوس، من نوع "بريغابالين" ومركبتين كانتا تستعملان للنقل والتخزين.

كما حجزت نفس المصالح مبلغ مالي يقدر بـ50 مليون سنتيم جزائري، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن جناية " تهريب مواد صيدلانية، حيازة ونقل ووضع للبيع بطريقة غير مشروعة لمؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة".