قامت مختلف الفرق العملياتية بأمن الولاية في عمليات متفرقة من توقيف 10 أشخاص محل بحث لدى العدالة، والصادرة في حقهم عدة أوامر و أحكام قضائية لكونهم متورطون في قضايا تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة ضد الأشخاص والأموال، والسرقة بالتعدد، والتهريب، وكذا جنحة استعمال المزور، والسرقة الموصوفة، ومحاولة القتل العمدي، والضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح، وحمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي، إلى جانب خيانة الأمانة، وقيادة مركبة دون رخصة.

من جهة أخرى، أوقفت كل من المصلحة الولائية للأمن العمومي وأمن دائرة عين طارق في عمليتين متفرقتين نحجز مركبتين من نوع رونو داسيا لوقان، وبيجو 505، كانتا محل بحث من قبل مصالح أمن في إحدى الولايات الوسطى والجنوبية.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام العدالة.