تمكنت مصالح أمن دائرة وادي ارهيو في غليزان من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 03 أشخاص تورطوا في قضية السرقة من داخل مسكن، وهذا بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية رفقة زوجته، مفادها تعرضهما إلى سرقة مسكنهما العائلي والتي طالت مجموعة من مصوغاتها من المعدن الأصفر.

وعلى الفور، باشرت ذات المصالح تحريتها والتي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم،وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة تم توقيفهم،وتقديمهم أمام العدالة عن قضية تكوين جمعية أشرار،والسرقة الموصوفة بتوافر ظروف الليل،والتعدد،والتسلق،والمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة السرقة.