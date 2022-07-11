شهدت منطقة الصيادة ببلدية القور بولاية سبدو المنتدبة فاجعة كبيرة اثر غرق ثلاثة أطفال يبلغون من العمر 14سنة ينتمون إلى قرية القطبيات، والذين قضوا نحبهم في مجمع ماني انجزته المحافظة السامية للسهوب.

وحسب الأصداء التي تحصلنا عليها من عين المكان فإن مجموعة من أطفال القرية توجهوا عند العاشرة صباحا إلى هذا المكان قصد السباحة فلم يظهر لهم اثر.

وعند منتصف النهار، هب الحميع إلى عين المكان للبحث عنهم، خاصة لعدم العثور على ملابسهم قرب المجمع المائي، لتقوم مصالح دائرة سبدو بتسخير جميع امكانيات البحث، حيث تنقلت مصالح الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني والحماية المدنية التي استنجدت بفرقة خاصة من الغطاسين، ليتم انتشال الجثث الثلاثة عند الخامسة مساءا وسط تكبيرات الحاضرين بقوة، ليتم نقلهم إلى مستشفى سبدو. وقد أرجع السكان هذه الفاجعة إلى غياب مسبح بالمنطقة، في الوقت الذي يبقى فيه المسبح الشبه أولمبي مغلقا والذي يتواجد بعاصمة البلدية ولم يتم فتحه بالرغم من النداءات المتكررة للسكان الذي فجعوا لهذه المصيبة.