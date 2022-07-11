تعرفت العناصر الجزائرية الثمانية المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة بمدينة أوجين الأمريكية في الفترة الممتدة من 15 الى 24 يوليو الجاري، على برنامجها و موعد اجراء مسابقاتها، حسب البرنامج الذي كشف عنه الاتحاد الدولي لألعاب القوى على موقعه الرسمي.

و يضم التعداد الجزائري المشارك في هذا الموعد العالمي, ثلاثة عدائيين في اختصاص السباقات نصف الطويلة, ويتعلق الأمر بسليمان مولى و جمال سجاتي و ياسين حتحات في اختصاص 800 متر وهي العناصر التي تألقت في دورة وهران المتوسطية بوهران بإحراز كل من سجاتي و حتحات على التوالي ذهبية وفضية بينما نال مولي ذهبية التتابع 400 م أربع مرات.

و من جهته يمتلك العداء مولى, الذي كان مختص في سباق ال 400 متر في الأصل, قبل التحول الى 800 متر, امكانيات واعدة في هذا الاختصاص بدليل فوزه الاسبوع المنصرم بسباق 800 متر في الدوري الماسي بستوكهولم.

و زيادة على اختصاص ال 800 متر, ستكون الجزائر ممثلة بكل من بلال تابتي و هشام بوشيشة في سباق ال 3000 متر موانع, وياسر محمد طاهر تريكي المدرج في مسابقة القفز الثلاثي.

كما يضم الوفد الجزائري المشارك في هذا الموعد العالمي كل من امين بوعناني و عبد المليك لحولو المدرجان على التوالي في اختصاصي ال 110 متر حواجز و ال 400 متر حواجز.

-- البرنامج المفصل الخاص بالعناصر الوطنية (التوقيت الجزائري) :

-- اليوم الأول : الجمعة 15 يوليو 2022:

-- بلال تابتي و هشام بوشيشة في سباق ال3000 متر موانع (00ر23 سا )

(السباق النهائي مقرر يوم 18 يوليو على الساعة 20ر03سا)

-- اليوم الثاني : السبت 16 يوليو 2022:

-- امين بوعناني في سباق ال110 متر حواجز (المجموعات) (25ر18سا)

-- عبد المالك لحولو في سباق ال400 متر موانع (المجموعات) (30ر21سا )

(نصف نهائي سباق ال110 متر حواجز و 400 متر موانع مقرر ليوم 17 يوليو

بداية من الساعة ال 05ر01 سا (السباق النهائي بعد 24 ساعة من السباق نصف النهائي)

-- اليوم السادس 20 يوليو 2022 :

-- سليمان مولى و جمال سحاتي و ياسين حتحات (سباق ال800 متر)

-- سباق المجموعات على الساعة 20ر02سا صباحا

-- سباق النصف النهائي 00ر03سا صباحا

-- اليوم الثامن 23 يوليو 2022:

-- ياسر محمد طاهر تريكي مسابقة القفز الثلاثي بداية من 20ر02 صباحا

-- نهائيات القفز الثلاثي مقررة ليوم 24 يوليو بداية من 00ر02 صباحا .